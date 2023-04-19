7'li Masa'dan AB'ye PKK ve FETÖ sözü: Terörle mücadele yasasını değiştireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini detaylı bir şekilde anlattı.

Avrupa Birliği'ne girmek için 3 şartın kaldığını belirten Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin ifade etti.

Özgür Özel, AB'ye tam üyelik vaadi verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde gençlerin AB ülkelerine vizesiz olarak gidebileceklerini söyledi.

ÜÇ KANUN DEĞİŞECEK

İktidara gelmeleri halinde terörle mücadele yasasını değiştirileceklerine dikkat çeken Özgür Özel, şunları aktardı;

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"Birincisi terör tanımının düşünce özgürlüğünü kısıtlar olmaması. İkincisi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Avrupa'ya uygun olacak diyor. Üçüncüsü Siyasi Ahlak Kanunu diyor. Bu üçünü yaptın mı tüm gençler Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz gidecek"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ALTIN VAADİ

Altın vaadinde de bulunan CHP'li Özgür Özel, "Bir ailenin hiç geliri yoksa ona bir Cumhuriyet altını. Geliri yarıysa yarım altın. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altın. Yani geliri asgari ücrete tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

72 KRİTER HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi, masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, 2016'daki başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile yürütülen 'vizesiz seyahat' çalışmalarını akıllara getirdi. Davutoğlu, 18 Mart 2016 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleriyle yaptığı mutabakatta Avrupa'ya vizesiz gidiş için 72 kriteri yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. 72 kriterden 69'u Davutoğlu döneminde hayata geçirilmişti. AB, ise vize serbestisi için Türkiye'ye terörle mücadele politikasını değiştirmesi ve Rum Yönetimi'ni tanıması şartını koşmuştu.

KILIÇDAROĞLU AB'YE SÖZ VERDİ

Masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu AB'ye bunların değiştirileceği sözünü verdi. Masanın 'Ortak Mutabakat Metni'yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü de vermişti.