7’li masa kan kaybetmeye devam ediyor! DP’li isimden zehir zemberek sözler

Cumhur İttifakı’nın hem milletvekili genel seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından 7’li masayı oluşturan partilerde başlayan kan kaybı tüm hızıyla sürüyor.

Kurultay kararı almak zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “istifa et” baskıları artarak devam ederken, 7’li masayı oluşturan partilerden Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel’in istifası gündeme bomba gibi düştü. Yücel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakı oluşturan tüm parti liderlerini istifaya davet etmesi dikkat çekti.

Demokrat Parti Genel Sekreterliğinden istifa eden Serhan Yücel, ittifak liderlerini de istifaya davet ederek, “Kaybeden Parti Liderleri, Hâlâ hesabı ödememekte direniyorsunuz. Lütfen hesabı ödeyin ve istifa edin” diye yazdı. Yücel’in Twitter profilinden de “Genel Sekreter” titrini sildiği dikkat çekti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO