7'li koalisyonda bir koltuk kavgası daha! Akşener'den Babacan'ı çıldırtacak sözler
7'li koalisyonda "koltuk kapma yarışı" devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Babacan'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kızdıracak bir açıklama geldi.
Akşener'in seçimi kazanmaları halinde "Ekonominin başına Bilge Yılmaz geçecek" dedi. Bu durum ise kendisine Ekonomi Bakanlığı'nın verilmesini bekleyen Babacan'ı kızdıracak gibi.