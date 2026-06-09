7'den 77'ye herkes pedala: Bisiklet okulu 15 Haziran'da başlıyor

Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından yürütülecek olan Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Okulu, çocukları, gençleri ve yetişkinleri bisikletle buluşturmaya hazırlanıyor. Gönüllü eğitmenlerin desteğiyle gerçekleştirilecek eğitimler, bisiklet sürmeyi öğrenmek veya yeniden pedal çevirmeye başlamak isteyen herkese açık olacak.

Eğitimler 7 yaş ve üzeri katılımcılara açıkken Pazartesi ve Cuma günleri olacak. 15 Haziranda başlayacak olan eğitimler saat 19.00-20.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Nilüfer Kent Konseyinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bisiklet sürmeyi öğrenmek, özgürlüğü iki teker üzerinde keşfetmek ve güvenle pedal çevirmeye başlamak isteyen herkesi bekliyoruz. 7'den 77'ye herkesi Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Okulu'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.