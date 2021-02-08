792 liseden Boğaziçi bildirisi: Teröre karşı birleşelim!

Türkiye Liseliler Birliği (TLB), 792 liseden yayınladıkları ortak bildiri ile tüm liselileri üniversitelerdeki teröre karşı birleşmeye çağırdı.

TLB'den yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitelere dair gelişmeler, elbette biz liselileri de ilgilendirmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, "Rektörü üniversite seçsin." gibi haklı bir taleple başlayan öğrenci eylemlerinin, "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, HDP'li belediyeler ve KHK'lılara özgürlük, katil polis" şiarıyla nasıl bir terör kalkışmasına dönüştüğünü görüyoruz ve bu eylemlerin karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz!

Liseliler, Türk gençliğinin yaslandığı 200 yıllık mirasın köklerinden gövdesine kadar her yerinde var olmuştur, var olacaktır. Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi, Meşrutiyet mücadelesini katıksız vatanseverlik ve milliyetçilikle vermiştir. Vatan savaşına katılmak için okuldan kaçan Mustafa Kemaller, Ömer Naciler; Çanakkale ve diğer cephelere ilk koşan Galatasaray, Kayseri, Kabataş, Sivas liseleri, mezun vermeyen devreler, Onbeşliler ve Gazi Meclis'te katiplik yapan liseliler Türk gençliğinin mayasıdır.

Andımız'la büyüyen, Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, devrimci liseliler olarak; Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve "demokrasi" adına teröre çanak tutanlara sesleniyoruz:

-Sınıf arkadaşımız Eren Bülbül'ün katilleriyle "demokrasi" mücadelesi verilemez!

-Üniversiteye hazırlanan gençleri dağa kaçırıp terörist devşiren, onlara tecavüz eden, Diyarbakır Anneleri'ni eli böğründe bırakan HDP taşeronlarıyla "üniversite" mücadelesi verilemez!

-Çiçeği burnunda üniversite mezunu öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı şehit eden, öğrencilerini gözü yaşlı bırakan, Seçil öğretmenimizi fişleyip hedef gösteren, okullarımızı, bayrağımızı ve Atatürk büstlerini yakıp yıkan HDP gençliğiyle "eğitim ve bilim" mücadelesi verilemez!

-Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit edenlerle, üniversite önlerinde bombalı araç patlatmaktan çekinmeyenlerle, Boğaziçi Üniversitesi otoparkına bombalı araç sokanlarla "özgürlük" mücadelesi verilemez!

-Türk bayrağına yan bakan, Türk bayrağı altına birleşmeyen, ithal bayraklar sallayan her hareket, teröre ve provokasyonlara açıktır. Terörist Selahattin Demirtaş'la, Amerikan Büyükelçiliğiyle ve Yunanistan'la selamlaşarak "Türkiye mücadelesi" verilemez!

-Emperyalizmin milyonlarca dolar fonlamayla dayattığı; aile, toplum ve tüm değerlerin düşmanı LGBT hareketiyle "aydınlanma" mücadelesi verilemez! Türk milletinin ve insanlığın değerlerini ayaklar altına serenler, terör örgütleriyle iş tutanlar, ayaklar altında kalmaya mahkûmdur!

Türkiye Liseliler Birliğinin teşkilatlı olduğu 792 lise olarak; Tüm liseleri teröre karşı bu metni imzalamaya çağırıyoruz!"

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