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Dünya 7,9 şiddetinde depremle sallandılar! Tsunami uyarısı verildi
Dünya

7,9 şiddetinde depremle sallandılar! Tsunami uyarısı verildi

Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:40:00 -
7,9 şiddetinde depremle sallandılar! Tsunami uyarısı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) aktardığına göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı Vanuatu, Fiji, Yeni Zelanda, Tuvalu ile Wallis ve Futuna Adaları için verildi.

Beşik gibi sallanıyor

Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. EMSC, depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın 401 km doğusunda ve 2 km derinlikte olduğunu aktardı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmesi flaş koduyla duyuruldu.Sulawesi Adası’ndaki Batı Sulawesi eyaletinde, 15 Ocak’ta meydana gelen depremde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

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