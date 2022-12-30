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Tarım 79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemeleri! Bugün hesaplara yatırılıyor
Tarım

79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemeleri! Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan Kirişci, 2022 yılında 40,4 milyar lira destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:56:00 -
79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemeleri! Bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk" ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, "79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, bugün yatırılan desteklerin 65 milyon 639 bin lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği, 13 milyon 525 bin lirasının da TMO alım prim desteği olduğunu kaydetti.

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