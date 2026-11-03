785 megavatlık güneş yarışmasında en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen YEKA Güneş Enerji Santrali (GES)-2026 yarışmalarında, toplam 785 megavat elektrik (MWe) bağlantı kapasiteli 11 bölge için en iyi teklifi veren şirketler belli oldu. Üç bölgede en iyi teklif aynı şirketten geldi: Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi, en büyük kapasiteli bölge olan Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin-2 ve Batman yarışmalarında da en iyi teklifi verdi.

Egesa Elektrik, 200 MWe bağlantı kapasiteli G26-Diyarbakır GES yarışmasının 2. turunda megavat başına 16 bin euro katkı payı teklif etti. Şirket, 120 MWe'lik Mardin-2'de 3. turda 18 bin euro, 25 MWe'lik Batman'da ise 7. turda 36 bin euro katkı payıyla en iyi teklifin sahibi oldu.

Yarışmalar, 'Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı' kapsamında duyuruldu; Denizli, Ankara-1, Ankara-2, Konya, Kahramanmaraş-2, Kahramanmaraş-3, Malatya-1, Diyarbakır, Mardin-2, Batman ve Elazığ bölgeleri için sırayla yapıldı.

Katkı payında zirve Malatya-1'de, en düşüğü Ankara-2'de

Elektrik birim fiyatı 11 yarışmanın tamamında kilovatsaat başına 3,25 euro-cent olarak teklif edildi; şirketler arasındaki fark katkı payında ortaya çıktı. En yüksek katkı payı, 16 turun sonunda tamamlanan 55 MWe'lik Malatya-1 GES yarışmasından geldi: Ezel Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., megavat başına 91 bin euro katkı payı teklif ederek kazanan oldu.

En düşük katkı payı ise Ankara-2'de verildi. 30 MWe kapasiteli bölgede İklim İnvest Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş., 2. turda megavat başına 12 bin euro katkı payıyla en iyi teklifi yaptı. Tur sayıları da bölgeden bölgeye değişti; yarışmalar 2 ile 16 tur arasında tamamlandı.

Kalan altı bölgede en iyi teklifi veren şirketler

Diğer bölgelerde en iyi teklifler şu şirketlerden geldi:

Denizli (30 MWe): Temmuz Güneş Denizli Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6 turda, 60 bin euro/MW

Ankara-1 (40 MWe): Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4 turda, 22 bin euro/MW

Konya (110 MWe): İş Enerji Yatırımları A.Ş., 7 turda, 64 bin euro/MW

Kahramanmaraş-2 (85 MWe): Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 8 turda, 60 bin euro/MW

Kahramanmaraş-3 (50 MWe): Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12 turda, 74 bin euro/MW

Elazığ (40 MWe): Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş., 8 turda, 36 bin euro/MW

Yarışmalar, tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayıyla sonuçlandırmak üzere tamamlandı.