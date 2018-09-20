78 yaşındaki engelli 11 gündür aranıyor

Batman'da 11 gün önce evinden çıkan 78 yaşındaki işitme engelli Necim Yıldırım'dan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, 11 gün önce Kültür Mahallesi 2626 Sokak'taki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ın çocukları Mehmet Metin Yıldırım ve Fatma Narin polise başvurdu.

"HİÇBİR YAKINIMIZA GİTMEMİŞ"

Babasından 11 gündür haber alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mehmet Metin Yıldırım, babasının işitme engelli olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Babam yanına ne cep telefonunu ne de işitme cihazını almış. Emniyete ilettik durumu. Allah razı olsun. Onlar bir yandan biz bir yandan arıyoruz. Tüm yakınlarımıza ulaştık ancak hiçbirine gitmemiş. Babamın bir an önce bulunmasını ümit ediyorum." dedi.