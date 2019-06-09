0553 313 94 23

78 yaşındaki adam, odun yığınları ile birlikte yanarak öldü

Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki adam, evinin yakınındaki fındık bahçesinde bulunan odun yığınlarıyla birlikte yanarak can verdi.

09 Haziran 2019 Pazar 16:08
78 yaşındaki adam, odun yığınları ile birlikte yanarak öldü

Samsun'da bir kişi, evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunan odun yığınları üzerinde yanarak ölmüş olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Çağlayan Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Murat Uçar (78) sabah uyandıklarında ailesi tarafında evde olmadığı fark edilince merak edilip aramaya çıkıldı. Evinin yakınındaki fındık bahçesinde odun yığınlarından dumanlar çıktığı fark eden yakınları, olay mahalline gidince Murat Uçar'ın yanmış cesedi ile karşılaştılar. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri yanan ateşe müdahale edip söndürdü. Murat Uçar'dan geriye ise kemikler kaldı. Uçar'ın her zaman boynunda taşıdığı muskası olay yerine yakın bir yerde çitte asılı halde bulundu.

Uçar'ın odunlar ile birlikte kendini yakarak intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:08
  1. Samsun
  2. Terme ilçesi
  3. Murat uçar
  4. 78 yaşındaki adam
  5. odun yığınları ile birlikte yanarak öldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi kazanın detayları ortaya çıktı
    1. TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi..
    2. İzlanda-Türkiye maçını Szymon..
    3. CHP zihniyetinin bir skandalı daha..
    4. TFF 2.Ligtakımı Zonguldak..
    5. Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel..
    6. Bilecik’te orman yangını
    7. Bayram tatilinin son gününü piknikte..
    8. Zonguldak Kömürspor’un kalecisine 1...
    9. Pakistan’da ana muhalefet lideri..
    10. Eski Afganistan Futbol Federasyonu..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    12. Menemenspor’dan kayyum tepkisi
    13. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç..
    14. Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası..
    15. Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında..
    16. Bayram tatilinden dönüş trafiği
    17. Erciyes, Yaz Mevsiminde de..
    18. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti
    19. Anne sütünü arttırmanın püf noktaları..
    20. Başkan Altay: “Huzur iklimine katkı..
    21. Çilek festivali büyük ilgi gördü
    22. TTK, Karadon 8-10’nolu taşkömürü..
    23. A Milli Takım, İzlanda’ya gitti
    24. Bilecik'te orman yangını
    25. Husiler, Suudi Arabistan'ı İHA ile vurdu
    26. Yürürken kafasını kaldıramayanlara..
    27. Nihat Zeybekci'den Koç Holding'in..
    28. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    29. 78 yaşındaki adam, odun yığınları ile..
    30. Vali Civelek tatilcileri uyardı
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler