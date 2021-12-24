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Gündem 770 teröristin mal varlığını dondurma kararı
Gündem

770 teröristin mal varlığını dondurma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 00:47:00 - 2021-12-24 01:07:47
770 teröristin mal varlığını dondurma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

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