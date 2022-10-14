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Dünya 76 Milyon dolarlık Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar!
Dünya

76 Milyon dolarlık Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar!

İklim aktivistlerinin protestosundan Van Gogh'un tablosu da nasibini aldı. Protestocular, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' isimli tablosunun üzerine domates çorbası attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:34:00 -
76 Milyon dolarlık Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar!

Sosyal medya İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen görüntüyü konuşuyor.

İklim aktivistleri Ulusal Galeri’de sergilenen Vincent Van Gogh‘un ‘Ayçiçekleri’ isimli tablosunu hedef aldı.

DOMATES ÇORBASI FIRLATTILAR

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, protestocular tablonun üzerine domates çorbası fırlattı.

Protestoya imza atan aktivistlerin birinin bu esnada ‘Sanat mı yoksa hayat mı daha değerli’ diye bağırdığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

O anlar saniye saniye kayıt altına alınırken video sosyal medyada viral oldu.

Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) isimli çevreci örgütün bu eylemi sonrası yetkililer tablonun sergilendiği odayı boşalttı.

TABLO ZARAR GÖRMEDİ

Bir cam ekran ile korunan tablonun ise protesto nedeniyle zarar görmediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz dönemde iklim aktivistleri Rönesans ressamı Botticelli’nin 650 yıllık Primavera tablosuna kendilerini yapıştırmıştı.

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