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76 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
76 düzensiz göçmen yakalandı

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, Pakistan, Iran, Irak ve Afganistan uyruklu 76 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
  1. Kırklareli
  2. kaçak
  3. göçmen

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