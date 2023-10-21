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Tarım 75,9 milyon lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Tarım

75,9 milyon lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:42:00 -
75,9 milyon lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 75 milyon 877 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, “Bireysel Sulama, Kırsal Kalkınma, Uzman Eller, Sertifikalı Tohum Üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

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