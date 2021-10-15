750 engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları

Engelli 750 öğretmen ataması nasıl yapılacak? 750 engelli öğretmen ataması EKPSS sınav puanı ile mi yapılacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirmesinden sonra merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKPSS ile 750 öğretmen atamasının 3 Aralık’ta gerçekleştirileceğini söyledi. Peki enelli öğretmen ataması nasıl olacak? 750 engelli öğretmen ataması EKPSS puanı ile mi yapılacak? İşte detaylar…

Beştepe’de gerçeleştirlen Kabine Toplantısı'nın ardından kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi.

750 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Engelli öğretmen atamaları 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

750 engelli öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da engelli öğretmen atama takvimini belirledi.

Engelli 750 öğretmen ataması hangi yıl KPSS puanı ile yapılacak?

750 öğretmen atamasında hangi yılın KPSS puanı geçerli? Engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman alınacak? 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları henüz açıklanmadı.