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Dünya 75 bin sağlık çalışanı grevde!
Dünya

75 bin sağlık çalışanı grevde!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 09:19:00 -
75 bin sağlık çalışanı grevde!

ABD'de 75 bin sağlık çalışanı ülke tarihinin en büyük grevinde iş bıraktı.

ABD'de 75 bin sağlık çalışanı ülke tarihinin en büyük grevinde iş bıraktı.

Sağlık sektöründe hizmet sağlayan Kaiser Permanente firmasının 75 bin sendikalı çalışanı iş bıraktı. Grev, Kaliforniya, Kolorado, Washington, Virginia ve Oregon eyaletlerini kapsıyor.

Sendika; genel zamlar, dış kaynak kullanımı, taşeron işçilere yönelik güvenceler ve emeklilik alanında iyileştirmeler gibi birçok konuda taleplerini dile getirdi. İş bırakma eylemi 7 Ekim'e kadar devam edecek.

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