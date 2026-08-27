74 yıllık Seyidoğlu tecrübesi yeni nesille buluşuyor

Geleneksel Türk lezzetlerini 74 yılı aşkın süredir tüketiciyle buluşturan Seyidoğlu Gıda, köklü üretim tecrübesini değişen tüketim alışkanlıklarına uyarlayarak büyümesini sürdürüyor. Helva, tahin, pekmez ve reçelden baklava ve farklı tatlı çeşitlerine kadar geniş bir alanda üretim yapan şirket, üç farklı markası altında 400’ün üzerinde ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, şirketin geleneksel lezzetler alanında Türkiye’nin en büyük ilk iki üreticisinden biri olduğunu belirterek, yaklaşık 600 kişilik ekiple üretimden perakendeye, son tüketiciden profesyonel ve endüstriyel kullanıma kadar farklı kanallarda faaliyet gösterdiklerini söyledi. İhracatın büyüme stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Göksu, Seyidoğlu ürünlerinin bugün yaklaşık 40 ülkeye ulaştığını ifade etti.

YENİ NESLİN BEKLENTİLERİ ÜRETİME YÖN VERİYOR

Tüketici alışkanlıklarında önemli bir değişim yaşandığını belirten Göksu, artık fiyatın tek başına belirleyici olmadığını; kalite, güvenilirlik, içerik, ambalaj ve kullanım kolaylığının da satın alma kararlarında öne çıktığını söyledi. Özellikle porsiyon kontrollü ürünlere, pratik ambalajlara ve yenilikçi lezzetlere ilginin arttığını kaydetti.

Göksu, “74 yıllık geleneksel üretim tecrübemizi yeni tüketici beklentileriyle birleştiriyoruz. Günümüzde önemli olan yalnızca geleneksel ürünü üretmek değil, onu yeni neslin tüketim alışkanlıklarına uygun şekilde sunabilmek” dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun gelecek stratejilerinin merkezinde bulunduğunu vurgulayan Göksu, yeni ürün geliştirme sürecinde hem Türkiye’deki hem de ihracat pazarlarındaki eğilimleri takip ettiklerini belirtti. Yeni ürünlerin reçete geliştirmeden deneme üretimlerine, kalite ve raf ömrü çalışmalarından ambalaja kadar birçok aşamadan geçtiğini ifade eden Göksu, “İnovasyonu gelenekten uzaklaşmak olarak değil, geleneği günümüz tüketicisinin beklentileriyle buluşturmak olarak görüyoruz” diye konuştu.

HEDEF DAHA FAZLA ÜLKEYE ULAŞMAK

2026’nın ilk yarısını verimli geçirdiklerini belirten Göksu, mağazalarda modernizasyon, fabrikada ise üretim altyapısını ve verimliliği geliştirmeye yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi. 2027 ve sonrasında teknoloji, otomasyon, Ar-Ge, üretim kapasitesi ve ihracata odaklanacaklarını kaydeden Göksu, mevcut 40 ülkelik ihracat ağını daha da genişletmek istediklerini belirtti. Mehmet Göksu, “Geçmişimizi yalnızca gurur duyduğumuz bir tarih olarak değil, gelecekteki büyümemizin temeli olarak görüyoruz. Geleneksel kategorilerdeki güçlü konumumuzu yenilikçi ürünlerle destekleyerek Türk lezzetlerini dünyanın daha fazla noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.