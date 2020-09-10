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Aktüel "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" Kovid-19 önlemleriyle yapılacak
Aktüel

"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" Kovid-19 önlemleriyle yapılacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Şenlik mahiyetinde değil, bir anma etkinliği şeklinde sadece il protokolümüzle beraber icra edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:38:29 -
"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" Kovid-19 önlemleriyle yapılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yarın başlayacak 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilecek.

Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edilerek başlayacak yarınki etkinlikler, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile devam edecek. Sultan Alaaddin Keykubad'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratı'nın temsili takdimi ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından cuma namazı ile ilk gün programı tamamlanacak.

Mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüyüşle açılacak 12 Eylül'deki etkinlikler ise Yörük Türkmen federasyon başkanları ile online görüşme, Ertuğrul Gazi Camisi ve Darülkurrası'nın temel atma töreni ile sona erecek.

Programa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, salgından dolayı etkinlikleri dar bir çerçevede yapacaklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda Türkiye'den ve ortak gönül coğrafyasından 70-80 bin kişinin Söğüt'e geldiğini hatırlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne bu yıl vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemi ile mücadeleyi belli bir başarıya kavuşturduktan sonra çok daha geniş katılımlı kutlayacağız. O yönde hazırlık yapıyoruz. Söğüt'ü geleceğe taşımak adına Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak tarihi önemine uygun olarak gelecek kuşaklara aktarabilmek için farklı projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şenlik mahiyetinde değil, bir anma etkinliği şeklinde sadece il protokolümüzle beraber icra edeceğiz. O yönüyle gelemeyen, davet edemediğimiz tüm Yörük kardeşlerimize tüm vatandaşlarımıza biraz mahcubuz."

Şentürk maske, mesafe, temizlik ve salgınla mücadele konusunda tedbirlerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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