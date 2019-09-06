73 yaşında ikiz doğurdu! Eşi bir gün sonra felç geçirdi

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz doğurdu.

2 ay tüp bebek tedavisi gördü

Şu ana kadar hiç hamile kalamayan 73 yaşındaki Mangayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi Sitarama Rajarao, yaşlarını önemsemeyerek çocuk sahibi olmak istedi. Yaramati, bunun için 2 aylık tüp bebek tedavisi gördü.

Tüp tedavisinin başarılı olmasıyla yaşlı çiftin yüzü güldü. 9 ay sonra Yaramati ve Rajarao, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

"O kadar mutluyuz ki..."

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki... Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü.” dedi.

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Eşi felç geçirdi

Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun, hastanedeki tedavisi sürüyor.