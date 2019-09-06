0553 313 94 23

73 yaşında ikiz doğurdu! Eşi bir gün sonra felç geçirdi

Hindistan'da yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz doğurdu. Mangayamma'nın eşi, baba olduktan bir gün sonra felç geçirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:18
73 yaşında ikiz doğurdu! Eşi bir gün sonra felç geçirdi

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında ikiz doğurdu.

2 ay tüp bebek tedavisi gördü

Şu ana kadar hiç hamile kalamayan 73 yaşındaki Mangayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi Sitarama Rajarao, yaşlarını önemsemeyerek çocuk sahibi olmak istedi. Yaramati, bunun için 2 aylık tüp bebek tedavisi gördü.

Tüp tedavisinin başarılı olmasıyla yaşlı çiftin yüzü güldü. 9 ay sonra Yaramati ve Rajarao, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

"O kadar mutluyuz ki..."

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki... Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü.” dedi.

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Eşi felç geçirdi

Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:18
  1. Hindistan
  2. Andhra Pradeş
  3. Mangayamma Yaramati

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama şansı verdi
    1. Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama..
    2. Öğretmenlere oryantiring eğitimi
    3. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    4. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    5. HDP’nin söylemine polis babasından..
    6. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    7. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    8. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    9. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    10. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    11. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    12. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    13. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    14. Uluslararası Yol Bisiklet..
    15. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    16. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    18. Bu durumlarda su içerseniz...!
    19. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    20. Türkiye şehitlerini anıyor
    21. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    22. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    23. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    24. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    25. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    26. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    27. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    28. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    29. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    30. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim