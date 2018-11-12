73 düzensiz göçmen yakalandı

Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Avrupa'ya kaçak yoldan gitme hazırlığı yapan 9 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri çalışmalarda, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 73 kişiyi yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.