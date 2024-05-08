  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7620 metreden paraşütsüz atladı, tarihe geçti! Bakın nereye düştü

İspanyol gazeteci Arda Güler'i başka türlü anlatamadı: Bu çocuk çatlak, bu çocuk tam bir serseri! Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Sıradaki isim bakın kim! Sanat camiasında bir uyuşturucu rezaleti daha

Seçim vaadi sananlar iyi okusun! Uzman isim petrol bölgelerini açıkladı

Meyvelerini vermeye başladı! Solcuların karşı çıktığı HES ile kazandık

ABD medyasından bomba İsrail iddiası! Sevkiyat durduruldu!

Murat Ülker TOGG deneyimini anlattı: Kesin bilgi yayalım

İngiltere’de büyük kaos gündeme bomba gibi düştü! Ülke genelinde havalimanı sistemleri çöktü!

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı

Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!
Yaşam 71 yaşındaki Sarıgül nineden duygulandıran destek
Yaşam

71 yaşındaki Sarıgül nineden duygulandıran destek

Yeniakit Publisher
2024-05-08 19:09:00 -
71 yaşındaki Sarıgül nineden duygulandıran destek

Kars'ta yaşayan 71 yaşındaki Sarıgül Kaçan, yeni doğan buzağını satıp parasını Filistin'e gönderecek.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan (71), yeni doğan buzağısını satarak parasını Filistin halkına göndereceğini söyledi. 2 çocuk, 6 torun sahibi Kaçan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ile yönelik ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğinde düvesini 13 bin TL’ye satıp, parayı depremzedelere bağışlamıştı.

Sarıgül Kaçan, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek için yeni doğan ve adını 'Pamuk' koyduğu buzağısını bağışladı. Kaçan, yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda 4 Mayıs günü dünyaya gelen buzağısını elleri ile büyütüp sütten kesildikten sonra satıp parasını Filistin halkına göndereceğini söyledi. 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde olduğu gibi şimdide el ele verme zamanı olduğunu belirten Kaçan, şunları söyledi:

"Buzağıyı besleyip, büyüteceğim. Daha sonra satıp, parasını köy muhtarı olan oğluma vereceğim. O da parayı Filistin'e gönderecek. Televizyonlarda izledikçe içim kan ağlıyor. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden öldürülen Filistin halkının yanında olmalıyız. Maddi ve manevi desteğimizi esirgememeliyiz. Ölünce diğer tarafa kimse sevabı ve günahından başka bir şey götüremiyor. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Depremde de bir düve satıp aldığım 13 bin lirayı depremzedelere göndermiştim. Yardım etmek kadar güzel bir şey yok."

Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor
Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor

Yaşam

Topraksız alanda bir başına geçenleri selamlıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Otomobiller tırın hızına yetişemedi
Otomobiller tırın hızına yetişemedi

Yaşam

Otomobiller tırın hızına yetişemedi

Ekmek parası için metrelerce yüksekte ter döküyorlar
Ekmek parası için metrelerce yüksekte ter döküyorlar

Yaşam

Ekmek parası için metrelerce yüksekte ter döküyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23