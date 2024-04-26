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Ekonomi 7000 anneye her ay 11 bin lira destek ödenecek
Ekonomi

7000 anneye her ay 11 bin lira destek ödenecek

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:46:00 -
7000 anneye her ay 11 bin lira destek ödenecek

Çalışan annelere SGK'dan müjde gibi haber geldi. AB tarafından finanse edilen SGK'nın yürüttüğü projeyle 2024 yılında 7 bin anneye her ay 325 euro, yani yaklaşık 11 bin lira destek ödemesi yapılacak. Peki 1 yıl boyunca ödenecek desteğe kimler başvurabilecek? Başvurular ne zaman başlıyor?

Çalışan annelere SGK'dan müjde gibi haber geldi. AB tarafından finanse edilen SGK'nın yürüttüğü projeyle 2024 yılında 7 bin anneye her ay 325 euro, yani yaklaşık 11 bin lira destek ödemesi yapılacak. Peki 1 yıl boyunca ödenecek desteğe kimler başvurabilecek? Başvurular ne zaman başlıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çalışan annelere müjde gibi haber geldi. 2019-2022 yıllarında uygulanan ve 3700 anneye maddi destek sağlayan proje tekrar hayata geçiriliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeyi SGK yürütüyor. Show TV'de yer alan habere göre 2024 yılında 7000 anne maddi destek imkanından yararlanabilecek.

Peki SGK'nın destek ödemesinden kimler yararlanabilecek?

Projeden tam zamanlı çalışan, 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapan anneler bu destek projesine başvurabilecek. Tuttukları bakıcıyı sigortalı olarak çalıştıran annelere 1 yıl boyunca 325 euro, yani yaklaşık 11 bin lira destek ödemesi yapılacak.

BAKICI DESTEĞİ HANGİ İLLERE VERİLİYOR?

Bakıcı desteği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki annelere verilecek. Bakıcının da 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ile lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Destekten yararlanacak annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi gerekiyor. BağKur'lu ve Devlet Memuru anneler ise bu destekten yararlanamayacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekten istihdamdan kopmamış olacaklar hem de eğitimli ve sertifikalı bakıcıların istihdamı teşvik edilecek. Desteğin ne zaman başlayacağı, başvuruların ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

boş iş,yardım falan fasa fiso.benim torun oldu 5 aylık daha çocuk mocuk parası verilmedi milleti aptal yerine koymayın bu aile bakanlığı tamamen kaldırılmalı.

Zeki

Tamamen göz boyama.Enflasyon var deyip Hak edene hakkını verme veya az ver.Aile dağılması pahasına bol keseden dağıt.Gelecek seçimde voleyi yiyeceksiniz.İlk kuruluş yıllarındaki ihlaslı hizmete ve ahlâka dönmezseniz işiniz zor.
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