700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönünde ortak bildiri yayımladı.

Gençlerin her seçimin ana gündemi olduğu belirtilen bildiride, 'gençleri kalıba koyan, harflere sıkıştıran ve adlarına söz ve duruş belirtenlerden bağımsız' şekilde tarafını kamuoyuna deklare etmek için açıklama yapıldığı ifade edildi.

'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız'

Bildiride, şunlara yer verildi:

'Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları ve onların dava ve fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak, bu yazılı açıklamayı yapıyoruz. İktidar için 'her şey mübah' diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için, seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı. Üniversiteli gençler olarak gençleri terör belasından kurtarmış, milli savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız. Mavi Vatan'ımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız.'

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'Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız'

Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve Meclis'te en çok genç vekile yer verenden tarafız. Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hak ettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız. 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayız.'