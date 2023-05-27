  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Depremzedelerde rehavet yok! Sandığa gidiyorlar

Gram altın rakamı için kritik yorum! Fiyatları gören yatırımcıların dili tutuldu: Altın rakamlarında sıcak gelişme!

Türkiye'ye teklif: Türk şirketlere flaş petro kimya tesisi teklifi! Libya ile ikili ticareti hızlandıracak kapıda vize uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

28 Mayıs'a ilişkin son anket verilerini paylaştılar!

Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

'Belediyeleri PKK'nın elinden aldık' diyen Bakan Soylu açıkladı! İşte bu yıl dağa çıkabilen terörist sayısı

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

CHP'nin kalesi İzmir'de başörtülü kadına çirkin saldırı! "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"
Gündem 700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız
Gündem

700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:26:00 - 2023-05-27 09:28:44
700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak. Seçimler öncesinde 209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yayımladığı ortak bildiri ile duyurdu. Bildiride, "Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve Meclis'te en çok genç vekile yer verenden tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız." denildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönünde ortak bildiri yayımladı.

 

Gençlerin her seçimin ana gündemi olduğu belirtilen bildiride, 'gençleri kalıba koyan, harflere sıkıştıran ve adlarına söz ve duruş belirtenlerden bağımsız' şekilde tarafını kamuoyuna deklare etmek için açıklama yapıldığı ifade edildi.

'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız'

Bildiride, şunlara yer verildi:

'Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları ve onların dava ve fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak, bu yazılı açıklamayı yapıyoruz. İktidar için 'her şey mübah' diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için, seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı. Üniversiteli gençler olarak gençleri terör belasından kurtarmış, milli savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız. Mavi Vatan'ımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız.'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız'

Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve Meclis'te en çok genç vekile yer verenden tarafız. Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hak ettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız. 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayız.'

Bakan Varank, ilk kez oyunu kullanan gençlerle gece yarısı basketbol maçı yaptı
Bakan Varank, ilk kez oyunu kullanan gençlerle gece yarısı basketbol maçı yaptı

Gündem

Bakan Varank, ilk kez oyunu kullanan gençlerle gece yarısı basketbol maçı yaptı

Süleyman Soylu’dan gençlere önemli mesajlar" target="_blank">
Bakan Süleyman Soylu’dan gençlere önemli mesajlar
Bakan Süleyman Soylu’dan gençlere önemli mesajlar

Siyaset

Bakan Süleyman Soylu’dan gençlere önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Gereken dersi alacaklar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Gereken dersi alacaklar!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Gereken dersi alacaklar!

Başakşehirli gençlere özel istihdam ve staj fuarı
Başakşehirli gençlere özel istihdam ve staj fuarı

Aktüel

Başakşehirli gençlere özel istihdam ve staj fuarı

Karesi Millet Kıraathanesi gençlerin buluşma noktası
Karesi Millet Kıraathanesi gençlerin buluşma noktası

Yerel

Karesi Millet Kıraathanesi gençlerin buluşma noktası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gençler siz anliyorsunuz

Ama bazıları zor anlıyor illa Tayyip gitsinde kim gelirse gelsin zihniyeti demiyorlar ki karşısına iyi bir rakip koyun bakalim
Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir
Yaşam

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı; uzman isimden de yağışlara ilişkin açıklama geldi. Haziran ayına sayılı günler kalması..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Gram altın , ons altındaki geri çekilmenin..
Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı
Medya

Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı protokolün CHP için bir ut..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23