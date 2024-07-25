  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirli konuştu! “İblisler…”

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Rekor tazelendi!

Son dakika koduyla duyurdular: Kamp kadrosuna alınmamıştı! 2027 yılına kadar niye sözleşme yapılıyor ki madem…

Netanyahu’yu ayakta alkışlayan kongre üyelerini utandıracak verileri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı

Soykırım destekçisi Starbucks ve McDonalds'tan büyük küstahlık! Protestoculara dava açıyorlar

AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

Türkiye’nin dev enerji şirketi iflas etmek üzere! İki ay daha...

ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Üniversite sezonu açıldı ! Öğrenciler kara kara düşünüyor!

Türkiye’nin ünlü havayolu şirketi iflas etti!
Spor 700 milyon liralık transfer En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı
Spor

700 milyon liralık transfer En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 20:21:00 -
700 milyon liralık transfer En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin İspanya ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı.

Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transfer Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

700 milyon liralık transfer

Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro (Yaklaşık 700 milyon TL) ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.

En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı?
En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı?

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı?

Fenerbahçe'de ayrılık! Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in biletini kesiyor, işte bonservis bedeli...
Fenerbahçe'de ayrılık! Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in biletini kesiyor, işte bonservis bedeli...

Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in biletini kesiyor, işte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'yi karıştıracak haber! Ali Koç 1 ay önce transfer etti, Mourinho oynatmadan takımdan gönderiyor
Fenerbahçe'yi karıştıracak haber! Ali Koç 1 ay önce transfer etti, Mourinho oynatmadan takımdan gönderiyor

Spor

Fenerbahçe'yi karıştıracak haber! Ali Koç 1 ay önce transfer etti, Mourinho oynatmadan takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Spor

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için dev teklif! Kararı Mourinho verecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23