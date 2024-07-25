700 milyon liralık transfer En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı
Fenerbahçe'nin İspanya ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de mesaiye başladı.
Fenerbahçe'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transfer Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.
700 milyon liralık transfer
Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro (Yaklaşık 700 milyon TL) ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.
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