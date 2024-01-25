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Dünya 70 yıl sonra bir ilk! Alkol yasağı olmayanlar ne buldular ki Arabistan da kaldırıyor?
Dünya

70 yıl sonra bir ilk! Alkol yasağı olmayanlar ne buldular ki Arabistan da kaldırıyor?

Yeniakit Publisher
2024-01-25 19:40:00 - 2024-01-25 20:44:19
70 yıl sonra bir ilk! Alkol yasağı olmayanlar ne buldular ki Arabistan da kaldırıyor?

Şeriat ile yönetilen Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra alkollü içki satışı yeniden başlıyor.

Trafik kazaları ve cinayetlerle hemen her kötülüğün büyük oranda sebebi alkole ilişkin yasak Suudi Arabistan'da kısmen kaldırılıyor.

Suudi Arabistan sadece yabancı diplomatlara alkol satışına izin verme kararı aldı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi modernleştirme adımlarının son halkası olan kararla 70 yıl sonra ülkede alkol satan ilk dükkan Riyad'da açılacak.

Sadece Müslüman olmayan diplomatlara satış yapılacak!

BBC'nin haberine göre, başkent Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak içki dükkanı, yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek. Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını belirtiyor.

Alkol kararı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi modernleştirme yönündeki “2030 Vizyonu”nun son adımı oldu.

Ülkede içki satışları1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı. Diplomatlar da yalnızca mühürlü kutularda ülkeye içki sokup içebiliyordu.
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resat

gavurun gözüne girin bakalım, onların sayesinde orada oturduklarına inananlar,,
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