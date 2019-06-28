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70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat attı! Sonrasında olanlar oldu

ABD'nin Delton şehrinde yaşlı bir kadın, tartıştığı kızına tokat atınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 19:16
70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat attı! Sonrasında olanlar oldu

ABD'de 70 yaşındaki bir kadın, kilisede tartıştığı 38 yaşındaki kızına tokat atınca çıkışta polisler tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.

ABD'nin Florida Eyaletindeki Deltona şehrinde Laura Falls isimli yaşlı kadın kızı Dawn Rigsby ile kilisedeydi. Ancak ikili Falls'ın torununu İncil kursuna götüremeyeceğini söyleyince tartışmaya başladı. Falls, tartışmanın hararetlenmesinin ardından kızına tokat atınca polisler kendisini kilise çıkışında kelepçe ile karşıladı. Zira, annesinin bu hareketine sinirlenen Rigsby, polisi arayıp ihbarda bulunmuştu.

Kelepçelenerek polis aracına bindirildi

'Kusurlu davranış' ile suçlanan Falls'ın bileklerine kelepçe takıldığı ve ardından polis aracına bindirildiği anlar kameraya yansıdı. Yaşlı kadının oldukça üzüldüğünün görüldüğü video sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

"Bir anda kontrolden çıktı"

38 yaşındaki Rigsby ise "Çok saçma bir tartışmaydı. Bir anda kontrolden çıktı" dedi ve polisi aradığına pişman olduğunu söyledi.

Falls, ifadesinde tartışmanın kiliseye gelmeden önce başladığını söyledi. İfadeye göre, Rigsby'nin çocukları o gün tartışıyorlardı ve büyükanneleri Falls, torunlarına hayatını "sefil" hale getirdiklerini ve onlarla İncil okuluna gitmeyeceklerini söyledi.

Tartışma karakolda bitti

Yine ifadeye göre, olayın ardından çocuklardan biri ağlayarak annelerine durumu anlattıktan sonra Falls ve kızı arasında atışmalar başladı. Bunun üzerine sinirlenerek evden çıkan yaşlı kadın yakınlardaki kiliseye gitti. Kızının da oraya gelmesiyle ikili arasındaki tartışma büyüdü ve karakolda sona erdi.

İfadesinin ardından servest bırakılan Falls 15 Temmuz'da ilk duruşmasına çıkacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:16
  1. ABD
  2. Laura Falls

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