70 milyar TL yapılandırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırma için yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını açıkladı. Muş şu bilgileri verdi: ”10 Aralık itibarıyla 13.4 milyar TL tahsil edildi. Bozulmadan devam eden yapılandırma tutarı 32 milyar TL civarında. Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.27 milyon başvuru yapıldı, 43.4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ödemelerini yapamadı, hükümleri ihlal etti, dolayısıyla bu kanunla tekrar bir şans daha vermiş olacağız.”