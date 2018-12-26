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70 milyar TL yapılandırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerinde yapılandırma tutarının 70 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:45
70 milyar TL yapılandırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırma için yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını açıkladı. Muş şu bilgileri  verdi: ”10 Aralık itibarıyla 13.4 milyar TL tahsil edildi. Bozulmadan devam eden yapılandırma tutarı 32 milyar TL civarında. Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.27 milyon başvuru yapıldı, 43.4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ödemelerini yapamadı, hükümleri ihlal etti, dolayısıyla bu kanunla tekrar bir şans daha vermiş olacağız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:45
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  2. vergi daireleri
  3. yapılandırma
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu

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