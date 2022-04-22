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Gündem 70 çiftçiyi dolandırdı iddiası! O CHP'li gözaltına alındı
Gündem

70 çiftçiyi dolandırdı iddiası! O CHP'li gözaltına alındı

Kırklareli'nde 70 çiftçiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 13:00:00 -
70 çiftçiyi dolandırdı iddiası! O CHP'li gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde 8 kişi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya müracaatta bulundu. Müracaatçılar kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. isimli şahıs tarafından çiftçilere satılan yem, gübre, tohum ve tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak bankalara ve kooperatife borçlandırıldıklarını iddia etti.

Ekiplerce yapılan araştırmada 70 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kooperatif yönetimi tarafından da iddiaların incelenmesi üzerine iki müfettiş görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı çıktı. Ekiplerce CHP'li G.G. gözaltına alındı.

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