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Gündem 7 yıldır aranıyordu... Türkiye'ye getirildi!
Gündem

7 yıldır aranıyordu... Türkiye'ye getirildi!

Terör örgütü MLKP'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan şahıs Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 08:19:00 - 2022-02-04 09:49:35
7 yıldır aranıyordu... Türkiye'ye getirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmiş dönemlerde kentte MLKP adına düzenlenen birçok eyleme katılan ve 2015 yılında 17 yaşında lise öğrencisiyken yasa dışı şekilde Suriye’ye geçerek silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirlenen Okan H’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik birimlerince, Suriye'de düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı Türkiye’ye getirildi.

Şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Yorumlar

ATİLLA DAĞLI

Bu vatan hainlerinden önemli bilgileri alıp kafalarını kılıçla vuracaksın. Acımak yok.
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