  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
Önemli uyarı: Bu değişim sürecinde ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz
20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Murat Kurum duyurdu
AK Partili o isme suikast girişiminde bulunmuştu! İşte o teröristin müebbet hapsi onandı
Dünya 7 yıl sonra gelen sözde 'adalet'! Hollanda mahkemesinden Wilders'e 'suçlusun ama ceza yok' ödülü!
Dünya

7 yıl sonra gelen sözde 'adalet'! Hollanda mahkemesinden Wilders'e 'suçlusun ama ceza yok' ödülü!

Hollanda Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin İslam düşmanı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders için verdiği ödül gibi kararını onadı. Karara göre, Müslümanlara hakaret eden Wilders suçlu bulunurken ceza verilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:15:00 - 2021-07-06 16:31:36
7 yıl sonra gelen sözde 'adalet'! Hollanda mahkemesinden Wilders'e 'suçlusun ama ceza yok' ödülü!

Hollanda Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'e Eylül 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "hakaret suçu" cezasının onandığı belirtildi. 

Sadece suçlu bulunduğuna hükmeden ancak ceza vermeyen bu karar ile Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 yıldır yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

Açıklamada Wilders'in temyiz mahkemesi kararına yaptığı itirazın kabul edilmediği aktarılarak, Hollanda Üst Mahkemesi Başsavcısı PG Silvis'in de mahkumiyetin onanması yönünde mütalaada bulunduğu kaydedildi.

"Hollanda yozlaşmış"

Onama kararının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda hukukun üstünlüğünün iflas ettiği yozlaşmış bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kararı dikkate almayacağını belirten Wilders, konuşmaya devam edeceğini kaydetti.

Hollanda DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan "Wilders'ın ırkçı olduğu üst mahkemece teyit edildi" dedi.

Hollanda'da 7 yıl sonra gelen sözde 'adalet'

PVV lideri Wilders ile ilgili yargı süreci, 19 Mart 2014'te düzenlenen yerel seçim sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada "ayrımcılığa teşvik" ve "nefret söylemi" suçlarından beraat ettirilmiş, "hakaret" suçundan mahkum edilmişti.

Hem Wilders hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Provokasyon yapmıştı

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az az" cevabı üzerine "Gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suçlu bulundu ama ceza verilmedi

Mahkeme, Wilders'ı azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'a ayrıca başka bir ceza verilmemesine hükmetmişti.

İslam düşmanı Wilders'ten küstah çağrı: Burada yerleri yok, kapatalım
İslam düşmanı Wilders'ten küstah çağrı: Burada yerleri yok, kapatalım

Dünya

İslam düşmanı Wilders'ten küstah çağrı: Burada yerleri yok, kapatalım

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı
Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Dünya

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!
Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!

Dünya

Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!

Erdoğan’dan ‘Wilders’e suç duyurusu
Erdoğan’dan ‘Wilders’e suç duyurusu

Gündem

Erdoğan’dan ‘Wilders’e suç duyurusu

İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi
İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi

Dünya

İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi

Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı
Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı

Dünya

Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!
İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

Dünya

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay