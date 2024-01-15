7 yıl önce kaybolan Hint askerlerinin savaş uçağı: Askeri nakliye uçağının izlerine ulaştılar! Orada keşfedildi

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait An-32 tipi askeri nakliye uçağı, yedi yıl önce radardan kaybolduktan sonra enkazı bulunamamıştı. İçinde toplam 29 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Rus yapımı An-32 tipi uçağın parçaları, Bengal Körfezi’nde bulundu.

Tolga Özbek’in haberine göre; An-32, Blair Limanı’nda bulunan Hindistan Deniz Hava Üssü’ne görevli askeri heyeti taşıyordu. Havalandıktan sonra deniz üzerine çıkan rotada An-32 ile temas en son saat 09.12’de kuruldu. Pilotlar telsiz ile konuştuktan sonra An-32, radar ekranından kayboldu. Pilotlar, askeri hava trafik kontrolörleri ile herhangi bir acil durum bilgisi paylaşmadı.

Arama-kurtarma çalışmaları başladı

Bölgeye çok sayıda uçak ve helikopter ile gemi gönderildi. An-32 ve içindekilere ulaşmak için ülke tarihinin en büyük arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Aylarca süren çalışmalar olumsuz sonuçlandı. Deniz yüzeyinde genellikle uçak kazalarından sonra oluşan yakıt ve hidrolik tabakasına dahi rastlanamadı.

Sonrasında Hindistan Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklama ile kayıp uçağın yerini tespit edilemediğini ve uçakta bulunanların ‘ölü varsayılmasından’ başka seçenek kalmadığını bildirdi.

Yedi yıl sonra uçağın parçaları bulundu

Hindistan Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise An-32’nin parçalarının bulunduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

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Enkaz, Hindistan’ın Chennai şehri kıyılarının 310 kilometre açıklarında keşfedildi.