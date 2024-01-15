  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filosunu yeniledi, kent nüfusunun 8 katına ulaştı: 9 milyon yolcu taşıdı

2000-2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar dikkat! Her tahmini tutan ekonomist 'geliyor' diyerek duyurdu

Acil servisler pandemiden sonra en yoğun dönemini yaşıyor: İnfluenza, rinovirüsü ve Kovid-19 vakaları arttı

Kıyamete kaç sene kaldı? Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok eden tarih

Anadolu'ya gidip ‘Esselamun Aleyküm’ diyecek! İşte Davutoğlu'nun kaybedecekler kulübü

Hükümet sessizliğini bozdu! Ve emekli maaşlarına zam açıklaması geldi

Şehitlere büyük saygısızlık! CHP’li danışman skandala imza attı!

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! 'Her yerden petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz... 14 il belli oldu

Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Yiğit Bulut'a 'kallavi' görev! Bakın nereye atanıyor?

Şehitlerin hesabı soruluyor! PKK’ya tarihi darbe! Bomba gelişme “son dakika” koduyla duyuruldu
Dünya 7 yıl önce kaybolan Hint askerlerinin savaş uçağı: Askeri nakliye uçağının izlerine ulaştılar! Orada keşfedildi
Dünya

7 yıl önce kaybolan Hint askerlerinin savaş uçağı: Askeri nakliye uçağının izlerine ulaştılar! Orada keşfedildi

Yeniakit Publisher
2024-01-15 20:25:00 -
7 yıl önce kaybolan Hint askerlerinin savaş uçağı: Askeri nakliye uçağının izlerine ulaştılar! Orada keşfedildi

Hint Hava Kuvvetleri (IAF)’ne ait An-32 Nakliye Uçağı, Eylül 2016’da kaybolmuştu. 7 yılın ardından kayıp An-32’ye ait izler Bengal Körfezi’nde bulundu.

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait An-32 tipi askeri nakliye uçağı, yedi yıl önce radardan kaybolduktan sonra enkazı bulunamamıştı. İçinde toplam 29 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Rus yapımı An-32 tipi uçağın parçaları, Bengal Körfezi’nde bulundu.

Tolga Özbek’in haberine göre; An-32, Blair Limanı’nda bulunan Hindistan Deniz Hava Üssü’ne görevli askeri heyeti taşıyordu. Havalandıktan sonra deniz üzerine çıkan rotada An-32 ile temas en son saat 09.12’de kuruldu. Pilotlar telsiz ile konuştuktan sonra An-32, radar ekranından kayboldu. Pilotlar, askeri hava trafik kontrolörleri ile herhangi bir acil durum bilgisi paylaşmadı.

Arama-kurtarma çalışmaları başladı

Bölgeye çok sayıda uçak ve helikopter ile gemi gönderildi. An-32 ve içindekilere ulaşmak için ülke tarihinin en büyük arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Aylarca süren çalışmalar olumsuz sonuçlandı. Deniz yüzeyinde genellikle uçak kazalarından sonra oluşan yakıt ve hidrolik tabakasına dahi rastlanamadı.

Sonrasında Hindistan Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklama ile kayıp uçağın yerini tespit edilemediğini ve uçakta bulunanların ‘ölü varsayılmasından’ başka seçenek kalmadığını bildirdi.

Yedi yıl sonra uçağın parçaları bulundu

Hindistan Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise An-32’nin parçalarının bulunduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enkaz, Hindistan’ın Chennai şehri kıyılarının 310 kilometre açıklarında keşfedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23