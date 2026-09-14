7 Yeni Okul Arnavutköy’de Bugün Eğitime Başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı Arnavutköy’de Mahmut Esad Coşan Ortaokulu’nda düzenlenen programla başladı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeni eğitim yılının heyecanının yaşandığı programda öğrenciler ilk ders ziliyle sınıflarına girerken, ilçede eğitim alanında sürdürülen yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.

40 Yeni Okul Hedefinde 7 Okul Eğitime Başladı

Arnavutköy Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, ilçenin artan nüfusu ve eğitim ihtiyacı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Arnavutköy’e dört yıllık süreç içerisinde toplam 40 yeni okul kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 7 yeni okul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencileriyle buluşarak eğitime başladı.

Yeni okulların hizmete girmesiyle ilçenin eğitim kapasitesi artırılırken, farklı mahallelerde yeni okul yatırımları da sürüyor. Arnavutköy’de halen 16 okulun inşaat ve proje çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar 15 yeni okulun daha ihale süreçlerinin tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Devam eden ve planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte dört yıllık süreçte Arnavutköy’e toplam 40 yeni okul kazandırılması planlanıyor.

Candaroğlu: “Dört Yılda 40 Yeni Okulu Arnavutköy’e Kazandıracağız”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yeni okul yatırımlarına ilişkin bilgi veren Başkan Candaroğlu, “Bu yıl 2026-2027 eğitim-öğretim yılına 7 yeni okulumuzla birlikte başlıyoruz. Şu an 16 okulumuzun inşaat ve proje çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar 15 okulumuzun daha ihalesini tamamlayarak çalışmalarına başlayacağız. Dört yıl içerisinde açtığımız okullarla birlikte ilçemize toplam 40 yeni okul kazandırmış olacağız.” dedi.

Okullar Yeni Döneme Hazırlandı

Yeni eğitim yılı öncesinde ilçedeki okullarda kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Yaz dönemi boyunca okulların bakım ve onarımından boya çalışmalarına, çevre düzenlemelerinden fiziki ihtiyaçların giderilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldü.

Eğitime yönelik çalışmaları değerlendiren Başkan Candaroğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Eğitim önceliğimizdir’ dedik. Çocuklarımızın eğitimlerini daha temiz, daha güvenli ve daha huzurlu ortamlarda sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimizle sahadaydık. Amacımız evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almasını, öğretmenlerimizin ise daha konforlu ve elverişli ortamlarda görev yapmasını sağlamak oldu.” ifadelerini kullandı.

“Sizler Bizim Geleceğimizsiniz”

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Başkan Candaroğlu, yeni eğitim yılının yeni hedefler ve başarılar için önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Candaroğlu, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımız ve bu ülkeye dair en büyük umudumuzsunuz. Bugün çalan ilk ders zili, hayallerinize giden yolda temiz bir sayfanın başlangıcı olsun. İçinizdeki heyecanı ve başarma azmini asla kaybetmeyin.” diye konuştu.

Program, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için başarılarla geçmesi temennileriyle sona erdi.