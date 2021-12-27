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Yerel 7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Yerel

7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2’inci katından düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:01:00 - 2021-12-27 22:06:13
7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Olay, önceki gün Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. 

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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