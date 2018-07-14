7 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su dökmüştü! Caninin cezası belli oldu

Harbiye'deki bir fast food restoranda müşterileri rahatsız eden 7 yaşındaki Polat K.'nın üzerine sıcak su dökerek haşlayan restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu hakkında görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Mutlu Haceroğlu'nu 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SICAK SU DÖKEREK HAŞLADI

Harbiye'de 30 Mayıs 2017 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana giden Polat K.'nin müşterileri rahatsız etmesi üzerine, restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu tarafından üzerine sıcak su döktüğü ve haşladığı iddiasına ilişkin İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava karara bağlandı.

3 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Sıcak suyu" silahtan sayarak, "Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Mutlu Haceroğlu'nu 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.