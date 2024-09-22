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Gündem 7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi
Gündem

7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi

Yeniakit Publisher
2024-09-22 07:21:00 -
7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi

İngiltere'de 7 yaşındaki Loki Skywalker Mowbray için yapılan pasaport başvurusu, isminin bir film karakterinden gelmesi nedeniyle reddedildi.

İngiltere'de 7 yaşındaki bir çocuğun pasaport başvurusu, isminin bir film karakterinden gelmesi nedeniyle reddedildi.

İngiltere’de bir aile, oğullarına Star Wars film serisinden esinlenerek Loki Skywalker Mowbray adını verdi. Loki, dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanan 4 Mayıs'ta doğdu ve 7 yaşına kadar ismiyle ilgili bir sorun yaşamadı. Ancak, ailenin Ekim ayında Dominik Cumhuriyeti'ne tatil planı yapmasıyla bu durum değişti.

 

Ailenin oğullarının doğumundan bu yana ilk kez yurt dışına çıkacakları için yeni pasaporta ihtiyacı vardı.

Ülkenin göç, güvenlik ve kanun ve düzeninden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, Disney'in isim üzerindeki telif hakkı nedeniyle "Skywalker" isminin basılamayacağını iddia ederek çocuğun pasaportu talebini reddetti.

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