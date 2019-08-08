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7 yaşındaki çocuğa annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından işkence iddiası

SAMSUN (İHA) – Samsun’da babasıyla yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ayrı yaşadığı annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından işkence gördüğü iddiası kapsamında baba Emrah Asan, annenin serbest bırakılmasıyla ilgili Van Savcılığı ve İlçe Jandarma Karakolu hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
7 yaşındaki çocuğa annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından işkence iddiası

SAMSUN (İHA) – Samsun’da babasıyla yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ayrı yaşadığı annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından işkence gördüğü iddiası kapsamında baba Emrah Asan, annenin serbest bırakılmasıyla ilgili Van Savcılığı ve İlçe Jandarma Karakolu hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.


Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.’dan boşandı. İddiaya göre, Van’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan’ı kendi annesiyle birlikte Van’a kaçırdı. Küçük Ömer Van’a gittikten birkaç gün sonra "Babama gideceğim" deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak yaralandı. En sonra nokta olarak anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü’ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.


Baba Emrah Asan, oğluna işkence edildiği gerekçesiyle anne ve birlikte yaşadığı şahıs hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından anne Ayla K. serbest bırakılırken İnan K. ise tutuklanmıştı. Emrah Asan, bugün Samsun Adliyesine giderek annenin serbest bırakılmasıyla ilgili Van Savcılığı ve İlçe Jandarma Karakolu hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



“Kimin ihlali varsa ceza alsın”


Konu hakkında konuşan Emrah Asan, “Van’da çocuğumun hayatını kurtaran aile tutanaklardan silindi. Bundan 3 buçuk yıl önce de yine aynısını yaptıktan sonra beraat etmişti o kadın. Yine aynı şekilde beraat ettirilecek. Güllü ilçe Jandarma Karakolundan ve bu olaya bakan savcılıktan şikayetçi olacağım. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların ceza alması için çocuğumun ölmesini beklemeyeceğim. Gerek jandarma karakolundan gerekse oradaki savcılıktan şikayette bulunmaya geldik. Bu olayı ört pas etmeye çalışan savcılık, jandarma her kim varsa hepsinin ceza alması için elimden geleni yapacağım. Bu kişiler yüzünden o kadın serbest kaldı ve öğretmenliğe devam ediyor. Çocuğum için elimden geleni yapacağım. Bu işte kimin ihmali varsa gerek savcı gerekse jandarma. Çocuğumun bu hale getirilmesine sebep olan ve göz yuman herkesten şikayetçiyim. Şikayet dilekçemi Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına vereceğim. Bu kadının bir gün bile ceza almadan tekrar öğretmenlik yapıyor olabilmesi ne kanuna ne de vicdana sığmayan durumdur” dedi.


Ömer Yusuf Asan ise babasının yanında mutlu olduğunu ve kendisine bunları yapan kadın ve adamın ceza almasını istediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
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