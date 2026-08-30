7 yaşında İngiltere’yi fethetti! Zayn Sofuoğlu’ndan tarihi şampiyonluk

Türkiye'nin motor sporlarındaki genç yeteneği Zayn Sofuoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez İngiltere'den şampiyonlukla döndü.

İNGİLTERE'DE ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zayn Sofuoğlu, İngiltere'nin Shenington kentinde gerçekleştirilen SuperOne Karting Şampiyonası'nda mücadele etti.

Serinin 11 ve 12. ayak yarışlarının tamamlanmasının ardından Micro Max kategorisinde sezonun zirvesinde yer alan Zayn, şampiyonluğunu ilan etti.

Henüz 7 yaşındaki milli sporcu böylece uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

HAMILTON VE NORRIS DE BU SERİDEN GEÇTİ

Zayn Sofuoğlu'nun başarısını daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise şampiyon olduğu organizasyonun geçmişi oldu.

Formula 1 dünyasının önemli pilotlarından Jenson Button, Lewis Hamilton, George Russell, Alex Albon ve Lando Norris de kariyerlerinin ilk dönemlerinde SuperOne serisinde mücadele etti.

Motor sporlarının dünyaca ünlü isimlerinin yetiştiği organizasyonda Zayn Sofuoğlu bu kez Türk bayrağını zirveye taşıdı.

TARİHE GEÇTİ: EN GENÇ ŞAMPİYON

Zayn Sofuoğlu yalnızca şampiyon olmakla kalmadı, organizasyon tarihinde önemli bir başarıya da imza attı.

7 yaşındaki Sofuoğlu, SuperOne Karting Şampiyonası'nda Micro Max kategorisinin en genç şampiyonu olmayı başardı.

Küçük yaşına rağmen motor sporlarının farklı dallarında sergilediği performansla dikkat çeken Zayn'ın İngiltere'deki başarısı Türk motor sporları adına da önemli bir sonuç oldu.

FEDERASYONDAN ZAYN SOFUOĞLU'NA TEBRİK

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da şampiyonluğun ardından Zayn Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Federasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın İngiltere'de elde ettiği şampiyonluğu duyurarak genç sporcunun başarısını kutladı.

Böylece henüz 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, geleceğin Formula 1 yıldızlarının yetiştiği pistlerden birinde sezonu şampiyon tamamlayarak kariyerine dikkat çekici bir zafer daha ekledi.