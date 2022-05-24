  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

İran'da bu kez uçak düştü! Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bahçeli'den kira ve konut fiyatları açıklaması

Mister Fehmi Koru'nun ayarları bozuldu! Bize ne be adam futboldan hem de İngiliz liginden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Milyarderlerden şaşırtan eylem! Ekonomik kriz sonrası harekete geçtiler

Edirne'den çok kötü haber geldi! Ayçiçek yağına her an zam gelebilir... Sebebi şok etti

Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya veto koydu ses HDP'den geldi

Tarihte bugün! 24 Mayıs 1993: Tezkerelerini Alan 33 Erin PKK lılar Tarafından Kurşuna Dizilmesi
Gündem 7 terörist daha çukura gömüldü
Gündem

7 terörist daha çukura gömüldü

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:04:00 -
7 terörist daha çukura gömüldü

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’deki Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şehit haberleri ile yüreklerimizin yandığı günde şehitlerin kanını yerde bırakmayarak 7 YPG/PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kahraman komandolarımızın teröristleri cezasız bırakmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay