7 terörist daha çukura gömüldü
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı Suriye’deki Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şehit haberleri ile yüreklerimizin yandığı günde şehitlerin kanını yerde bırakmayarak 7 YPG/PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kahraman komandolarımızın teröristleri cezasız bırakmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”