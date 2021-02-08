Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katılıyor. Hem eğitimciler hem de veliler okulların açılmasını arzu ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleriyle önemli kararlar alındı. Peki, 7.sınıflar ne zaman okuladönecek?

7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tüm sınıflarda tam zamanlı eğitime başlıyor. 1 Mart’ta ile 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıfların okula dönüş tarihleri ise pandeminin seyriyle netleşecek. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.