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Eğitim 7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

7. sınıflar 15 Mart’ta açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitimin ardından milyonlarca öğrenci 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam etti. İkinci yarıyıl 15 Şubat’ta başlayacak. Öğrenciler ve veliler 7. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? 7. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:51:00 - 2021-02-08 14:51:55
7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katılıyor. Hem eğitimciler hem de veliler okulların açılmasını arzu ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleriyle önemli kararlar alındı. Peki, 7.sınıflar ne zaman okuladönecek?

7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tüm sınıflarda tam zamanlı eğitime başlıyor. 1 Mart’ta ile 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıfların okula dönüş tarihleri ise pandeminin seyriyle netleşecek. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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