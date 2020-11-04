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Eğitim 7. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

7. sınıflar ne zaman okula gidecek?

7. sınıflar için okul ne zaman? | 6.,7.,10. ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamadı. 7. sınıf öğrencileri ve aileleri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman başlayacak? | Diğer sınıflar okula ne zaman başlar? | 7. sınıflar bu hafta okula başlar mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:20:00 -
7. sınıflar ne zaman okula gidecek?

7. sınıflar ne zaman açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 16 Mart’ta ara verildi. 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitimle 2019-2020 eğitim öğretim yılı tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 30 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Peki, 7. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

7. sınıflar ne zaman okula gidecek?

6.,7.,10., ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime henüz başlamadı. Öğrenciler 7. sınıflarda eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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