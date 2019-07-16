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7 milyon liralık proje hızla ilerliyor

Sivas’ta tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek olan 7 milyon liralık proje hızla ilerliyor.

16 Temmuz 2019 Salı 17:14
7 milyon liralık proje hızla ilerliyor

Sivas’ta tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek olan 7 milyon liralık proje hızla ilerliyor.


Sivas Belediyesi tarafından başlatılan projeyle, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde barındıran Tarihi Kent Meydanı etrafındaki binaların cephesi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor. Proje tamamlandığında, kent meydanında bulunan Selçuklu yapıtları Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli Medrese, Osmanlı dönemi Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Jandarma binası ile Valilik Binası gibi tarihi eserlerin çevresindeki binalar eserlere yakışır hale getirilecek. Alanda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Salih Ayhan işçilerle bir araya geldi. Şantiye alanını gezen Ayhan ve Bilgin çalışmalar hakkında yüklenici firma sorumlusundan da bilgi aldı. 3 etaptan oluşan projenin birinci etabının eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Toplam 7 milyon liraya mal olacak olan projenin 3 milyon lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak.


Proje hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İçerisinde bulunduğumuz meydan, Türkiye’nin 81 ilindeki en güzel meydanlardan birisidir. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Bu meydanın etrafındaki eski binalarda kent meydanındaki tarihi güzelliği gölgeleyecek bir görüntü kirliliği vardı. Geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın projesi, bizim de seçim vaatlerimiz arasında vardı. Göreve başlar başlamaz, tarihi kent meydanının güzelliğini ortaya çıkarmak için buradaki hak ve mülk sahipleriyle görüşerek çalışmaları başlattık. İhalemizi yaptık. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma yapılıyor. Kazasız belasız bir çalışma ile birlikte bu proje tamamlandığı zaman tarihi kent meydanımızın güzelliği daha da ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönem tüm kent meydanını çevreleyen, İstasyon ve Atatürk caddeleri de dahil olmak üzere Sivas’ın güzelleşmesi konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağız" diye konuştu.


Vali Salih Ayhan ise, "Bu proje ile Sivas çok büyük bir değer kazanacak. Çok küçük bir dokunuşla güzel bir değer kazanacak. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserler etrafındaki Cumhuriyet dönemi eserlerin mimarisi bozuk, görsellik problemi ve tabela kirliliği fazla olan bu yapıyı düzenleyerek, meydanla da uyumlaştırıldığı takdirde estetik bir görünüm kazanacak. Meydanımız zaten Türkiye’nin çok güzel bir meydanı, çok çok daha güzel olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:14
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