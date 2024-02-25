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Yerel 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
Yerel

7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-02-25 09:47:00 -
7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana’da polis bir panelvan aracın içerisinde 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok gümrük kaçağı cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapan işyerlerini bastı. Bunların yanı sıra şüphelendiği bir panelvan aracı da durdurdu.

Araçta yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İşyerlerine yapılan baskınlarda ise 26 gümrük kaçağı cep telefonu ile 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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