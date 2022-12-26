7 mahkûm firar etti!
İtalya'nın Milano kentindeki bir cezaevinden 7 mahkûmun firar ettiği, mahkûmlardan ikisinin yakalandığı açıklandı.
Firar olayının, Milano'daki reşit olmayan mahkûmların tutulduğu Cesare Beccaria cezaevinden gerçekleştiği belirtildi.
Dün 16.30 sıralarında yaşları 17 ile 19 arasında değişen 7 mahkûmun cezaevi avlusunda devam eden çalışmalardan faydalanarak, tel örgü ve cezaevini çevreleyen duvarı aşarak firar ettikleri açıklandı.
Firar eden mahkûmlardan 2'sinin kısa süre içinde yakalandığı ifade edildi.
Milano Başsavcılığının firar girişimini soruşturduğu belirtildi. (İLKHA)