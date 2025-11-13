  • İSTANBUL
Son Haberler

Gündem 7 liralık ekmeğe 70 metre kuyruk!
Gündem

7 liralık ekmeğe 70 metre kuyruk!

Yeniakit Publisher
IHA
7 liralık ekmeğe 70 metre kuyruk!

Hatay Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla Hatay genelinde 200 gram somun ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. Dörtyol Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği ve Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduğu 220 gram ekmeği 7 TL'den satıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde market ve fırınlarda 15 TL'den satılan ekmek belediye tarafından kurulan Halk Ekmek kulübelerinde 7 TL'ye satılıyor. Vatandaşlar, Halk Ekmek noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hatay Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla Hatay genelinde 200 gram somun ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. Dörtyol Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği ve Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduğu 220 gram ekmeği 7 TL'den satıyor.

Vatandaşlar 7 TL'ye satılan ekmeklere yoğun ilgi gösterirken, ekmekler kısa sürede tükeniyor. Vatandaşlar, Dörtyol Belediyesi'nin başlattığı Halk Ekmek uygulamasının kalıcı hale getirilmesini istedi.

Halk Ekmek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 63 yaşındaki Özdemir Akman, "Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Dışarıda ekmek 15 lira, burada 7 lira. Ben 7 nüfusa bakıyorum, 4 ekmek yetmiyor ama dışarıda alsam 75 lira veriyorum. Burada 35 liraya aynı ekmeği alıyorum. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, bizi düşünüp bu hizmeti getirdiler. Tek isteğimiz zam yapılmaması. Ekmek 7 liradan devam etsin" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Halk Ekmek personeli Esin Aslantaş, "Belediye başkanımızın göreve gelmesinin ardından birçok proje hayata geçti. Halk Ekmek de bunlardan biriydi. Yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ekmeğin fiyatından çok memnun. Fırınlarda ekmek 15 TL oldu, bizde 7 TL. Sabah saat 08.30'da satışa başlıyoruz, 12.30'da ara veriyoruz. Öğleden sonra 13.30'da yeniden satışa devam ediyoruz. Günlük ortalama 600 ekmek satıyoruz. Bazen yarım saatte ekmekler bitiyor. Talep gerçekten çok fazla. Ekmeklerimiz kaliteli, taze ve uygun fiyatlı. Bu nedenle halk çok memnun. Belediye Başkanımız Bahadır Amaç'a bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1
