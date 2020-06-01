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Yerel

7 kişinin olması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı

Koronavirüs tedbirlerinin ardından normalleşmeye geçilirken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bir minibüs durduruldu. Tepkilere neden olan minibüsün içinden 35 kişinin indirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:04:00 -
7 kişinin olması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı

İstanbul'da emniyet müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetimlere devam ediyor. Esenyurt'ta denetim yapan ekipler, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen 3 yolcu minibüsünü durdurdu. Durdurulan 3 minibüste ise en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.

'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını savunurken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu.

 

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Yorumlar

Putsavar

minübüsçülerin cehapelisine denk getirmesin RABBİM
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Dürüst

Adamlar işe gidecek, İBByi suçluyarak baş bas bağırıran yok, çünkü suçlular işin ehline vermediler, şimdide YALANCI,. İslam düşmanı hdpile beraber olan Ekrem için öldüler bulaş oldular.adam koronada seferleri azalttı cogaltacagi yerde otobüslere dezenfektan koymadı otobüsleri çürümeye terk etti ahmaklar daha anliyamadi ,yine oy verdirmez herhalde ALLAH cc
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