7 kişinin olması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı

İstanbul'da emniyet müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetimlere devam ediyor. Esenyurt'ta denetim yapan ekipler, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen 3 yolcu minibüsünü durdurdu. Durdurulan 3 minibüste ise en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.

'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını savunurken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu.