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7. kez üst üste dünya şampiyonluğunu getiren atlayış

Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’nda 7 kez üst üste dünya 1’incisi olan Esra Bayrak, Samsun’a döndü.

03 Eylül 2019 Salı 17:37
7. kez üst üste dünya şampiyonluğunu getiren atlayış

Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’nda 7 kez üst üste dünya 1’incisi olan Esra Bayrak, Samsun’a döndü. Samsun Valisi Osman Kaymak, Esra’nın 1’inci olduğu videoyu izleyip, “Koşmuyor, adeta uçuyor” dedi.


5 yıl önce Antrenör Aytunç Göz tarafından köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak kent merkezine getirilen özel sporcu Esra Bayrak, yıllar geçtikçe uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gururu olmayı başardı. Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’nda uzun atlama dalında 7 kez üst üste dünya 1’incisi olan Esra Bayrak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmeyi garantiledi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Esra Bayrak ve beraberindeki başarılı sporcuları makamında ağırlayarak onlarla yakından ilgilendi.



“7 kere üst üste dünya birincisi olduğum için gururlu ve mutluyum”


Hedefinde olimpiyatlar olduğunu ifade eden Esra Bayrak, “7 kere üst süte dünya birincisi olduğum için gururluyum. Olimpiyatlara gitmeyi de garantiledim. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek büyük bir gurur. Şimdiki hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları. Orada da Milli Marşımızı okutmak istiyorum. Şimdiye kadar çok çalıştım. Artık daha rahatım. Olimpiyatlarda elimden gelini yapmak istiyorum” dedi.



Vali Kaymak: “Sporcularımız, mücadele ederken şehitlerimizi unutmasın”


Sporculardan vatan ve millet aşkıyla mücadele etmesini isteyen Vali Osman Kaymak, “Biz istiyoruz ki sporcularımız, uluslararası alanlarda mücadele ederken şehitlerimizi unutmasın. Şehitler, vatan, millet ve bayrak için mücadele etsin. Çünkü şehitler vatanın bütünlüğü için canlarını veriyor, sporcular da sahada mücadele ederek, milletin onurunu ve gururunu yükseğe çıkartıyor. O yüzden sporcularımıza her mücadeleye çıktığınızda şehitlerimizi hatırlayın diyorum. Samsun Valisi olarak, Samsun’daki bu gençlerde bu ruhu görmekten son derece mutluyum. Allah, yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.


Samsun Valisi Osman Kaymak ayrıca Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yaylarda Dünya 3’üncüsü olan Emirhan Kısa, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda 1’inci olan Devrim Aydın, 48 kiloda 2’inci olan Gizem Kocaoğlu, 63,5 kiloda 2’inci olan Yunus Erçin ve 70+ kiloda 3’üncü olan Beyza Aydın’ı tebrik ederek başarılar diledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun da katıldığı ziyarette başarılı sporculara hediyeleri verildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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