7 kaymakam görevden alındı

İçişleri Bakanlığı FETÖ soruşturmaları için harekete geçti. Soruşturmalar kapsamında Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da toplam 7 ilçenin kaymakamı görevden alındı.

Batman'da 2 kaymakam

Soruşturmalar kapsamında Batman'da Sason ve Beşiri kaymakamları görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alındı. Özdallı'nın 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları belirtildi.

Şanlıurfa'da 2 kaymakam

Öte yandan Şanlıurfa'da da 2 kaymakam soruşturmalar kapsamında görevden alındı. Görevden alınan kaymakamların Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl olduğu belirtildi.

Erzurum'da 3 kaymakam

Erzurum'da ise 3 kaymakam görevden alındı. Görevden alınan kaymakamların Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları olduğu ifade edildi.