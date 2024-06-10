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Yerel 7. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
Yerel

7. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-10 16:58:00 - 2024-06-10 17:00:44
7. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kurtalan'da 7. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7'nci katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Caddesi'nde bulunan Güven Sitesi'nde 7. katın penceresinde dengesini kaybedip düşen Derya Yarar (4), ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Yarar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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