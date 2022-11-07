7 Kasım 1794: Vak’anüvis Sâdullah Enverî'nin vefatı

Vakanüvis, şâir Enverî Sa’dullah 1735 yılında Trabzon’da doğdu. İlk öğrenimini Trabzon’da yaptı. Daha sonra İstanbul’a giderek Bâb-ı Âli’ye girdi. Hâcegânlık rütbesiyle çeşitli memûriyetlerde bulundu. 1769’da Sadrazâm Alî Paşa, Rus seferine gittiği zaman, Mûsâ-zâde’nin yerine Vakanüvis olmuştur.



Bundan sonra Teşrifatçı, Cebeciler Kâtibi, azlinden iki yıl sonra 1776’da ikinci kere Vakanüvisliğe getirildi. 1782 yılında Mevkûfâtçı, 1783 yılında da Büyük Tezkireci görevlerine getirildi. 1875 yılında bu görevden çıkarılarak Anadolu Muhasebecisi oldu. İki yıl sonra da Vasfî Efendi’nin yerine vekâleten üçüncü kere Vakanüvisliğe getirildi. 1794 yılında bu vazifede iken vefât etti.



Kabri Üsküdâr Karaca Ahmet Mezarlığı’ndadır. Enverî, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler kaleme almışsa da, bunlar elde bulunmamaktadır. (https://www.eskieserler.com)