7 ilde şafak operasyonu! Suç çetelerine nefes aldırılmadı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, SİGNAL adlı şifreli iletişim uygulaması üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlenen 19 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında TÜBİTAK, Aselsan, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Türk Telekom’da görev yapan isimlerin bulunması dikkat çekti. Operasyon, Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı yürütüldü.

Jandarma ekipleri, 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 ayrı organize suç örgütüne darbe vurdu. Dolandırıcılık, tehdit, kurşunlama ve tefecilik gibi eylemlere karıştıkları belirlenen 64 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 36’sı tutuklanırken, 26 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Çalışmaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır’da kaçak altın operasyonu! Tam 7,5 kilogram ele geçirildi

FETÖ’ye ağır darbe! 31 ilde operasyonlar sonuç verdi!

Gürbulak’ta dev operasyon! 721 kilogram metamfetamin ele geçirildi

POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

 

